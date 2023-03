La meciul cu Farul, capitanul Rapidului, Cristian Sapunaru, s-a revazut cu mai multi fosti colegi de-ai sai de la Callatis Mangalia (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul central al bazei sportive a Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste in aceasta seara, de la ora 20.30, meciul Farul Constanta Rapid Bucuresti.Intalnirea, una de traditie pentru fotbalul romanesc, conteaza pentru etapa a 30 a a Superligii, ultima a sezonului regular.In clasament, Farul se…

- Echipa FC Voluntari a terminat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia FC Arges, intr-un meci din etapa a 29-a a Superligii. Nemec a ratat un penalti pentru ilfoveni, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In ultima etapa din sezonul regular al Superligii, Farul joaca acasa cu Rapid Bucuresti, sambata, 11 martie, de la ora 20.30. Farul Constanta a pierdut, scor 0 2, meciul din deplasare cu Universitatea Cluj, din etapa a 29 a, penultima a sezonului regular al Superligii. Aflati pe primul loc in clasament…

- CS Universitatea Craiova a caștigat cu 1-0 meciul cu FC Argeș, din etapa cu numarul 28, și iși consolideaza poziția cu numarul cinci in SuperLiga Romaniei. Singurul gol al partidei a fost marcat de Andrei Ivan. Atacantul oltenilor a reușit sa aduca succesul dupa o faza care ridica multe semne de intrebare,…

- Naționala de rugby a Romaniei intanește sambata, 11 februarie, in cea de-a doua etapa a Rugby Europe Championship, Belgia. Partida are loc pe Stadionul Nelson Mandela din Bruxelles, de la ora 19:30 (ora Romaniei). Meciul poate fi urmarit in direct pe Rugby Europe Tv, dupa crearea unui cont gratuit de…

- In acest moment, cand mai sunt sase etape pana la finele sezonului regular al Superligii, clasamentul in zona de play off arata astfel: 1. Farul 51p, 2. CFR Cluj 50p, 3. Rapid 45p, 4. FCSB 44p, 5. Universitatea Craiova 41p, 6. Sepsi OSK 34p. Farul Constanta a trecut cu sase puncte doua victorii si un…

- U Cluj joaca acasa cu Rapid, de la ora 20:00, in etapa #23 din Superliga, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1 U Cluj - Rapid, live de la 20:00 Click AICI pentru live+statistici! U Cluj - Rapid, echipe probabile: U CLUJ: RAPID: Adrian Mutu, batai…

- FC Barcelona a cucerit Supercupa Spaniei la fotbal, competitie in finala careia a invins-o cu scorul de 3-1 pe marea sa rivala Real Madrid, duminica, pe King Fahd International Stadium din Riad (Arabia Saudita), in fata a 57.340 de spectatori.