- FCSB și Rapid, echipele clasate pe primele doua locuri, se intalnesc in acest weekend, intr-un meci din ultima etapa a sezonului regular. Inaintea derby-ului de pe Arena Naționala, capitanul giuleștenilor, Cristian Sapunaru, a facut o serie de declarații. „Urmeaza un meci greu cu ocupanta locului intai,…

- Capitanul echipei FC Rapid Bucuresti, Cristian Sapunaru, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca sub nicio forma nu se decide campionatul in derby-ul cu FCSB programat, sambata, pe Arena Nationala, in ultima etapa a sezonului regulat al Superligii de fotbal, potrivit Agerpres. "Urmeaza…

- Ovidiu Herea (38 de ani), fost mijlocaș ofensiv al Rapidului intre anii 2007-2013, retras din activitate in 2022, i-a luat apararea lui Cristian Sapunaru (39 de ani). Capitanul alb-vișiniilor este supus unui val de critici din partea suporterilor și specialiștilor din cauza greșelii la golul egalizator…

- La 38 de ani, fundașul Cristian Sapunaru nu se gandește la retragere. Din contra, negociaza prelungirea ințelegerii cu Rapid. Capitanul giuleștenilor a intrat in ultimele luni are ințelgerii care va expira la finalul sezonului. Dar atat el, cat și conducerea Rapidului nu iau in calcul desparțirea. Și…

- Cristian Sapunaru (39 de ani), capitanul Rapidului, a parasit terenul accidentat in minutul 16 al meciului cu CFR Cluj, caștigat de giuleșteni, 1-0. Dar se pare ca fundașul central are o problema minora și are toate șansele sa revina pe teren etapa viitoare. Aparatorul giuleștenilor nu a mai putut continua…

- Cristian Sapunaru (39 de ani), capitanul Rapidului, a parasit terenul accidentat in minutul 16 al meciului cu CFR Cluj, din runda cu numarul 25 a Superligii. Giuleștenii conduceau cu 1-0 in acel moment. Derby-ul „feroviar” din Gruia a inceput in forța. Rapid a deschis scorul in minutul 9, avand și…

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo din runda cu numarul 23 a Superligii, scor 2-1. Cristiano Bergodi a fost plin de fair-play la final. Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a recunoscut ca un egal ar fi fost mai corect in derby-ul de pe Arena Naționala. Bergodi a remarcat și prestația adversarului…

- Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a prefațat derby-ul cu Dinamo, din runda cu numarul 23 a Superligii. Italianul a facut show, o apariție fara precedent. Dinamo - Rapid se joaca sambata, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Cristiano…