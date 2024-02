Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Salariul mediu net din Cluj a crescut cu aproape doua sute de euro intr-un an, in decembrie anul trecut, depașește pentru prima data pragul de 6.000 de lei, se dubleaza in 5 ani, se tripleaza in 9 ani at Info real.

- Cristian Sapunaru (39 de ani), capitanul Rapidului, a parasit terenul accidentat in minutul 16 al meciului cu CFR Cluj, caștigat de giuleșteni, 1-0. Dar se pare ca fundașul central are o problema minora și are toate șansele sa revina pe teren etapa viitoare. Aparatorul giuleștenilor nu a mai putut continua…

- Cristian Sapunaru (39 de ani), capitanul Rapidului, a parasit terenul accidentat in minutul 16 al meciului cu CFR Cluj, din runda cu numarul 25 a Superligii. Giuleștenii conduceau cu 1-0 in acel moment. Derby-ul „feroviar” din Gruia a inceput in forța. Rapid a deschis scorul in minutul 9, avand și…

- Antrenorul roman Razvan Lucescu si-a prelungit contractul cu PAOK Salonic, a anuntat vineri site-ul clubului aflat in acest moment pe primul loc in campionatul de fotbal al Greciei."Unele relatii depasesc limitele sportului. Unele relatii devin pe viata. PAOK anunta prelungirea contractului lui Razvan…

- Joe Worrall a ajuns intr-o situație neverosimila la Nottingham Forest, club la care pana nu de mult a fost capitan. La finalul anului, „Padurarii" i-au interzis sa se mai prezinte la antrenamente și i-au transmis ca nu mai are viitor la club, iar fundașul central a fost nevoit sa iși gaseasca o alta…

- Mino Sota (29 de ani), mijlocașul lui Hermannstadt, a fost informat de cei din club ca nu va mai juca pana nu semneaza prelungirea contractului. Japonezul e in ultimele 6 luni de contract cu echipa din Sibiu și, deși a fost titular clar in acest sezon, a fost anunțat ca nu mai intra pe teren pana nu…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat astazi echipa etapei 20 din Superliga. Chiar daca nu a castigat cu Poli Iasi, Universitatea Craiova este prezenta in formula ideala prin capitanul sau, Nicusor Bancu. Si FCU a dat un jucator in cel mai bun unsprezece, pe atacantul Vladislav Blanuta, marcatorul…

- Scutirea de taxe pentru 200 de lei din salariul minim pe economie ar putea fi prelungita.Prelungirea acestei scutiri de taxe pentru 200 de lei din salariul minim pe economie s-ar face cu sase luni. Deducerea s-a aplicat incepand cu 1 ianuarie 2023 si urma sa nu se mai aplice de anul viitor.…