Farul Constanta: Hagi, dupa meciul cu Universitatea Cluj. E comedie, deja o dati in comedie!“ (GALERIE FOTO + VIDEO)

- In etapa a 28 a a Superligii, Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, joaca in deplasare cu Universitatea Cluj.Partida e programata miercuri, 28 februarie 2024, de la ora 18.30.In clasament, Farul se afla pe pozitie de play off, 5, cu 41 de puncte, in timp ce formatia clujeana ocupa locul…

- In urma cartonasului galben primit in meciul cu FCSB, Louis Munteanu va lipsi, suspendat, din ofensiva Farului la meciul cu Dinamo. Ca si runda trecuta, ultimul meci din etapa a 25 a a Superligii 2023 2024 e unul in care joaca Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei. Luni, 12 februarie 2024,…

- In etapa a 25 a a Superligii, campioana Romaniei, Farul Constanta, aflata actualmente pe locul patru in clasament, cu 36 de puncte, va juca pe teren propriu cu Dinamo Bucuresti, ocupanta locului 15 penultimul , cu 16 puncte.Meciul e programat luni, 12 februarie, de la ora 20.00, urmand a incheia runda.Programul…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a sustinut, astazi, 21 ianuarie 2024, meciul din etapa a 22 a a Superligii, prima din noul an, intalnind in deplasare Universitatea Craiova.Meciul s a incheiat cu victoria echipei de pe litoral, scor 2 1, scor stabilit inca de la pauza. In repriza secunda, au fost…

- In ultima etapa din sezonul regular, Farul Constanta va juca pe teren propriu cu ACS Banat Girls. Au reluat pregatirea si fotbalistele de la Farul Constanta, echipa nou promovata, care a incheiat anul 2023 pe locul trei in clasamentul Superligii. Din sezonul regular mai e de jucat o partida dintre cele…

- Duminica, 21 ianuarie 2024, Farul Constanta sustine meciul din etapa a 22 a a Superligii. Farul Constanta, campioana Romaniei, a intrat in linie dreapta cu pregatirea debutului oficial din 2024, "marinariildquo; urmand a intalni la finele acestei saptamani Universitatea Craiova, in deplasare. Partida…

- Universitatea Cluj va evolua luni, incepand cu ora 20:45, pe stadionul „Arcul din Triumf” din București, contra celor de la Dinamo. Meciul va conta pentru etapa a XIX-a, din cadrul SuperLigii de fotbal. Universitatea Cluj nu a mai pierdut pe teren „strain” de pe 1 aprilie, fiind pe locul 2 al clasamentului…

- Echipele Poli Iași - Farul Constanța și FC Voluntari - Petrolul Ploiești vor disputa partide vineri, de Ziua Naționala a Romaniei, meciuri care conteaza pentru etapa a 18-a din Superliga.Etapa 18 este deschisa de FC Voluntari, echipa aflata puțin sub jumatatea clasamentului și Petrolul Ploiești,…