Fundația Art Encounters deschide joi, 24 martie, la sediul de pe bdul Take Ionescu nr. 46 C (mansarda casei ISHO), expoziția „La marginea lumii / At the edge of the world”, care marcheaza inceputul unui nou proiect, intitulat „ART-UP”, axat pe noi producții de arta, pe susținerea cercetarii artistice și pe sprijinirea colaborarilor internaționale și […] Articolul „La marginea lumii”, expoziția care marcheaza debutul unui nou proiect marca Art Encounters a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .