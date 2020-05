Stiri pe aceeasi tema

- Romanii aflați la bordul navei de croaziera au cerut ajutorul poliției americane la numarul de urgența, 911, pentru a fi lasați sa plece acasa. Oamenii spun ca au fost reținuți la bord inca din 13 martie și ca au apelat inclusiv la ajutorul ambsadei Romaniei din SUA. „La acest moment, ne simțim ca niște…

- In perioada starii de urgența și cabinetele stomatologice au inregistrat pierderi considerabile, motiv pentru care prețul serviciilor stomatologice risca sa explodeze. Stomatologul Luciana Popa a vorbit despre cum regulile impuse de autoritați au afectat și vor afecta in continuare prețul. Autoritațile…

- 20 de cetateni romani, care fac parte din personalul angajat, se afla la bordul navelor de croaziera Zaandam si Rotterdam, unde au fost depistate cazuri de COVID-19, si care sunt in prezent ancorate in Fort Lauderdale (SUA), potrivit Ministerului de Externe. Holland America Line, compania care deține…

- 20 de cetateni romani, care fac parte din personalul angajat, se afla la bordul navelor de croaziera Zaandam si Rotterdam, unde au fost depistate cazuri de COVID-19, si care sunt in prezent ancorate in Fort Lauderdale (SUA), arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Potrivit informatiilor…

- Nava de croaziera Coral Princess, care are la bord 12 cazuri diagnosticate cu noul coronavirus, navigheaza in prezent spre portul Fort Lauderdale (Florida), a declarat joi pentru AFP compania de transport maritim Princess Cruises. Pana in prezent, au fost depistate 12 cazuri pozitive de coronavirus…

- Sase romani de pe vasul de croaziera Diamond Princess, pe care au fost depistati peste 600 de pasageri infectati cu noul coronavirus, au ajuns, sambata dimineata, in Bucuresti cu o aeronava speciala trimisa de Ministerul Apararii la Berlin, transmite Mediafax. Aeronava militara trimisa de Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, joi, ca pana acum 6 romani aflați pe nava Diamond Princess și-au exprimat dorința de a reveni in țara, in timp ce, in cursul zilei de astazi, o aeronava italiana va asigura transferul unui grup de cetațeni europeni catre Uniunea Europeana. ”Pana la acest moment,…

- MAE a transmis ca in aceastasaptamana, miercuri, dupa finalizarea perioadei actuale de carantina, pasagerii vor putea parasi vasul pe baza unui certificat medical eliberat de autoritațile japoneze, in timp ce romanii membri ai echipajului pot fi supuși unei noi perioade de carantina de 14 zile. La…