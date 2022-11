Stiri pe aceeasi tema

Betis Sevilla a castigat duminica, in deplasare, in fata formatiei Real Sociedad, scor 2-0, in ultimul meci al etapei a 12-a din La Liga, in formeaza news.ro

Echipa spaniola FC Barcelona a castigat, in deplasare, la Valencia, scor 1-0, intr-un meci din etapa a 12-a din La Liga. Golul victoriei catalane a venit in minutul al treilea de prelungire, anunța news.ro.

FC Barcelona a invins duminica, pe teren propriu, scor 4-0, formatia Athletic Bilbao, intr-un meci contand pentru etapa a 11-a din La Liga Santander. Atletico Madrid a intrecut, in deplasare, pe Betis Sevilla, scor 2-1, si e pe locul 3, informeaza news.ro.

Un fan al echipei Real Sociedad care a fost evacuat inainte de inceperea meciului din La Liga cu Mallorca a murit, a anuntat clubul basc intr-un comunicat, miercuri seara, potrivit news.ro.

Echipa spaniola Real Sociedad a invins duminica, in deplasare, formatia Celta Vigo, scor 2-1, si a urcat pe locul 4 in clasament. Betis Sevilla a dispus cu 3-1 de Almeria in etapa a 9-a din La Liga, anunța news.ro.

Echipa spaniola Atletico Madrid a invins sambata, in deplasare, formatia Athletic Bilbao, scor 1-0, intr-un meci al etapei a 9-a din La Liga,anunța news.ro.

Echipa spaniola Real Madrid a castigat sambata meciul din deplasare cu Getafe, scor 1-0, si ramane lider in La Liga. Tot in etapa a 8-a, Atletico Madrid s-a impus cu Girona si s-a apropiat de podium, informeaza news.ro.

Scene incredibile au avut loc in La Liga, acolo unde, la finalul meciului dintre Atletico Madrid și Villareal au avut loc momente rar intalnite in fotbal.