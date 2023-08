Stiri pe aceeasi tema

- Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, a criticat vineri calendarul foarte incarcat, dupa ce a anuntat ca mijlocasul sau Eduardo Camavinga este incert pentru meciul de sambata de la Almeria, din etapa a doua din La Liga, informeaza AFP."Camavinga nu s-a antrenat, a avut o contractura usoara…

- Selectionata Braziliei va evolua intr-un echipament complet negru, pentru prima oara in istoria sa, cu ocazia meciului amical impotriva Guineei, pe care il va disputa sambata la Barcelona, ca simbol al rezistentei impotriva rasismului, a anuntat Confederatia Braziliana de Fotbal (CBF), citata de agentia…

- Dupa ce Real Madrid a oficializat, astazi, transferul lui Fran Garcia (23 de ani, fundaș stanga), trupa de pe „Santiago Bernabeu” a anunțat ca Vinicius Junior (22 de ani, extrema stanga) și Rodrygo (22 de ani, extrema dreapta) vor purta alte numere pe tricou incepand cu sezonul 2023-2024. Gruparea…

- Real Madrid a incheiat cu o remiza sezonul in La Liga, 1-1 acasa cu Athletic Bilbao, duminica seara, in etapa a 38-a, in timp ce campioana FC Barcelona a pierdut, 2-1, in deplasare, cu Celta Vigo, potrivit Agerpres.Pe stadionul "Santiago Bernabeu", in meciul de adio a lui Karim Benzema, madrilenii…

- Echipa spaniola Real Madrid a anuntat vineri, pe propriul site, lotul de jucatori care va face deplasarea la Sevilla, pentru meciul din La Liga cu FC Sevilla. De pe lista lipsesc trei nume importante din atacul Los Blancos: Karim Benzema, Vinicius si Marco Asensio.Ancelotti se va baza la Sevilla,…

- Presa spaniola anunta ca s-a ajuns la un acord intre Real Madrid si Borussia Dortmund pentru transferul internationalului englez Jude Bellingham, in varsta de 19 ani. Dupa ce a ratat titlul in La Liga si finala Ligii Campionilor, Real Madrid poate privi acum spre sezonul urmator. Si planuiesc sa dea…

- Comitetul de Competiții din La Liga a decis anularea cartonașului roșu primit de Vinicius Junior (22 de ani) in Valencia - Real Madrid 1-0, meci in urma caruia s-a lasat cu un scandal uriaș de rasism. Vinicius nu a incheiat pe teren meciul dintre Valencia și Real Madrid de duminica. ...

- Ministrul Justiției din Brazilia, Flavio Dino, a explicat ca in codul penal al țarii sale exista prevederea potrivit careia, in situații excepționale, este posibil sa se aplice legea braziliana in cazul infracțiunilor indreptate impotriva brazilianilor chiar și in strainatate. Vinicius Junior, atacantul…