Romania U16 a invins marți, cu scorul de 2-0, reprezentantiva similara a Marocului in cadrul Turneului Montaigu din Franța.Potrivit FRF, golurile au fost marcate de Popa, in minutul 45, și de Doicaru, in minutul 50, conform Mediafax.

Echipa spaniola Atletico Madrid a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Valencia, intr-un meci contand pentru etapa a 26-a din La Liga, scrie news.ro.Echipa lui Diego Simeone s-a impus fara mari probleme in meciul cu Valencia. La pauza a fost doar 1-0, dupa reusita lui Griezmann din…

Echipa saudita Al-Taee a incheiat la egalitate miercuri, in deplasare, scor 2-2, meciul cu formatia Al-Khaleej. Al-Taee a revenit dupa ce a fost condusa cu 2-0.Gazdele au deschis scorul in minutul 13 prin Cikalleshi, iar pe finalul primei reprize au inscris pentru 2-0 prin Al-Abdan. Echipa lui Radoi…

Formatia FC Sevilla a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Almeria, intr-un meci din etapa a 25-a a campionatului Spaniei, in care adversarii au condus cu 1-0.Almeria a deschis scorul prin Akieme, in minutul 2, noteaza News.ro

Formatia AS Monaco a remizat, duminica, in deplasare, scor 2-2, cu echipa Troyes, intr-un meci din etapa a 26-a a campionatului Frantei, informeaza News.ro.

Formatia FCSB a remizat, duminica seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a XXVI-a din Superliga, potrivit news.ro

O broasca enorma, mai grea decat unii nou-nascuti umani, a fost descoperita de padurarii australieni, informeaza vineri DPA, relateaza AGERPRES.

Echipa spaniola Mallorca a invins, vineri, pe teren propriu, scor 1-0, echipa Celta Vigo, in primul meci al etapei a 18-a din La Liga, informeaza news.ro.