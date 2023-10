Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan este noul lider in Serie A dupa ce a invins sambata cu 1-0 in deplasare pe Genoa, echipa la care Radu Dragusin a fost integralist, intr-un meci marcat de eliminarea lui Mike Maignan, portarul oaspetilor, inlocuit intre buturi de atacantul Olivier Giroud, autorul unei interventii decisive, sambata…

- Echipa spaniola Alaves, cu Ianis Hagi titular, a fost invinsa vineri, pe teren propriu, scor 0-2, de formatia Athletic Bilbao, in etapa a cincea din La Liga, scrie news.ro.Antrenorul gazdelor, Luis Garcia Plaza, a inceput meciul impotriva lui Athletic Bilbao cu Ianis Hagi titular. Acesta a avut actiuni…

- Noul atacant al Barcelonei, Joao Felix, a marcat de doua ori in victoria cu 5-0 impotriva oaspeților de la Royal Antwerp, marți, pe stadionul Olimpic Lluis Companys, in debutul Grupei H a Ligii Campionilor.

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins sambata seara, pe teren propriu, formatia Betis Sevilla, scor 5-0, intr-un meci din etapa a cincea din La Liga, informeaza news.ro.Catalanii au controlat meciul in totalitate, iar cele cinci goluri au fost inscrise de Joao Felix (min. 25), Lewandowski (min. 32),…

- Echipa spaniola Valencia a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Atletico Madrid, in etapa a cincea din La Liga.Valencia a dominat echipa lui Simeone, iar Hugo Duro a reusit o dubla, marcand in minutele 5 si 34. Javier Guerra a stabilit scorul final in minutul 54 si Valencia este pe…

- Englezul Jude Bellingham (Real Madrid) a fost votat cel mai bun jucator din liga spaniola de fotbal (La Liga) in luna august, premiu pentru care au mai concurat Frenkie De Jong (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Isco (Real Betis Sevilla) si Alejandro Baena (Villarreal CF), informeaza agentia…

- Echipa italiana Lecce a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-1, fornatia Lazio Roma, intr-un meci prima etapa din Serie A. Lecce a intors rezultatul de la 0-1, pe final de meci.Lazio a condus cu 1-0 la Lecce, prin reusita lui Immobile, din minutul 26. Lecce, care incepuse bine, s-a pierdut dupa…

- Real Madrid a inceput cu dreptul noul sezon din La Liga, cu o victorie cu 2-0 pe terenul lui Athletic Bilbao, sambata, in etapa inaugurala a campionatului spaniol de fotbal, informeaza AFP. Madrilenii au decis soarta partidei din prima repriza, inscriind doua goluri in zece minute prin intermediul…