La Liga: FC Barcelona a spulberat-o pe Betis Sevilla, scor 5-0

- Echipa spaniola Valencia a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Atletico Madrid, in etapa a cincea din La Liga.Valencia a dominat echipa lui Simeone, iar Hugo Duro a reusit o dubla, marcand in minutele 5 si 34. Javier Guerra a stabilit scorul final in minutul 54 si Valencia este pe…

- FC Barcelona și-a vazut redus plafonul de cheltuieli pentru sezonul 2023/2024 la 270 de milioane de euro. Cu 378 de milioane mai mic decat in februarie 2023. Catalanii sunt pe locul 3, dupa Real Madrid (727 milioane) și Atletico (296 milioane). Liga spaniola tocmai a oficializat plafonurile de cheltuieli…

- Osasuna - Barcelona, partida contand pentru etapa a patra din La Liga, se joaca in aceasta seara, de la ora 22:00. Duelul de la Pamplona va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2, Prima Sport 2 și Orange Sport 2. Osasuna - Barcelona, live de la 22:00 Vezi AICI cele mai interesante statistici!…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins duminica, in deplasare, scor 4-3, gruparea Villarreal, intr-un meci din etapa a treia din La Liga. Catalanii au condus cu 2-0, Villarreal a intors la 3-2, dar Lewandowski a marcat golul victoriei barceloneze.Pe Estadio de la Ceramica, elevii lui Xavi au deschis…

- Dorit de formații precum Napoli, Real Madrid, Barcelona, PSG sau Manchester City, Gabri Veiga (21 de ani), mijlocașul celor de la Celta Vigo și unul dintre cei mai promițatori jucatori din La Liga, a facut o alegere surprinzatoare.

- Atletico Madrid a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formatia Granada, luni, intr-un meci din prima etapa din LaLiga. Golurile au fost marcate de Alvaro Morata (’45+4), Memphis Depay (’67) si Marcos Llorente (’90+8) pentru invingatori, respectiv Samuel Omorodion (’62). Intr-o alta partida disputata…

- Situația lui Joao Felix (23 de ani) la Atletico Madrid a devenit dramatica, dupa ce și-a declarat dragostea pentru Barcelona. Fanii l-au huiduit la 3-1 cu Granada, partida care a inchis, luni seara, prima runda din noul sezon de La Liga, conducerea și antrenorul Diego Simeone (53) vor sa-l vada plecat,…

- Arsenal a caștigat cu Barcelona, scor 5-3, intr-un meci amical de lux disputat in Los Angeles, pe SoFi Stadium. Vicecampioana Angliei și campioana Spaniei se pregatesc in SUA pentru noul sezon, iar cele doua echipe nu s-au dat in spate de la nimic. Catalanii au deschis scorul rapid, in minutul 7, prin…