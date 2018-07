Stiri pe aceeasi tema

- Tabara internationala de pictura ''Targovistea veche'' se va desfasura in perioada 25 iunie-1 iulie la Curtea Domneasca din municipiul resedinta, se arata intr-un comunicat al Centrului Judetean de Cultura Dambovita, remis luni AGERPRES. ''Scopul taberei este acela…

- Centrul Județean de Cultura Prahova ii invita pe ploiesteni la spectacolul muzical-coregrafic „Magia Dansului”, care va fi susținut de clasele de balet, dans modern, dans de societate și ritmuri latino din cadrul Școlii Populare de Arte, coordonatoare fiind profesoarele Marilena și Gabriela Eftimie.…

- In asteptarea dezinsectiei comandate de Primarie, insectele din Ploiesti sunt combatute de echipajele de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Un echipaj al ISU Prahova a intervenit vineri la pranz la Palatul Culturii, unde fusese semnalata prezenta unor albine.

- Zeci de elevii ai Școlii Populare de Arte din cadrul Centrului Județean de Cultura Prahova – clasele de balet și dans modern, coordonați de prof. coregraf Marilena Eftimie și prof. coregraf Gabriela Eftimie, au participat la cea de-a XXII-a ediție a Festivalului Dansului ,,Copilaria Inunda Batranul…

- MULTUMIRI PUBLICE… Clubul Rotary Barlad a emis un comunicat public, prin care a multumit celor care au contribuit la strangerea sumelor necesare pentru actiunea umanitara ce au demarat-o acum cateva luni. Este vorba despre reabilitarea sistemului de incalzire a Centrului Judetean de Hematologie (donare…

- N. D. Centrul Județean de Cultura Prahova și Consiliul Județean Prahova invita publicul astazi, incepand cu ora 9.00, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii din Ploiești, la o serie de manifestrari care au rolul de a pune in valoare tradițiile romanești. In cadrul unor ateliere demonstrative de creație…

- Centrul Județean de Cultura Prahova și Consiliul Județean Prahova organizeaza sambata, 28 aprilie 2018, ora 18.00, la Sala „Marea Unire” a Palatului Culturii din Ploiești Concertul I din INTEGRALA SONATELOR pentru vioara și pian in trei concerte convorbiri We Love Beethoven, in interpretarea muzicienilor…

- In Prahova, manifestarile culturale dedicate Sarbarilor Pascale continua și in aceasta saptamana. Astfel, pe data de 14 aprilie, la ora 18.30, la Biserica „Sf. Vasile“ din Ploiești este programat Concertul Extraordinar „Cantarile Invierii”, care va fi susținut de Corala „Ioan Cristu Danielescu”, dirijor…