Stiri pe aceeasi tema

- Dupa București și Cluj-Napoca, Chef Foa alege Timișoara pentru extinderea conceptului sau de cafenea de specialitate, Mitzu Coffee Shop. In premiera, pe 7 februarie, Mitzu Coffee Shop a ajuns la Timișoara.

- Wizz Air inchide baza din Bacau, cu precizarea ca angajatilor de aici le vor fi oferite oportunitati in alte zone ale „retelei”. Wizz Air anunta ajustarea retelei si planuri de optimizare a pietei in ceea ce priveste operatiunile sale din Romania, „pentru a reflecta contextul economic in schimbare,…

- Nu mai de mult decat acum șapte ani, era in top zece cei mari producatori de mezeluri din Romania cu afaceri de 143 milioane de lei și peste 400 de salariați. Astazi, insa, fabrica este scoasa la vanzare, dupa ce și-a inchis porțile de aproape un an. Unul dintre cele mai cunoscute branduri din Banat,…

- Lupii lui Calancea și Surorile Osoianu vor susține un spectacol extraordinar pe 23 februarie, de la ora 19:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava. Evenimentul face parte dintr-un turneu național, care mai cuprinde spectacole la Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și București.Alex Calancea ...

- Zilele acestea aniversam 33 de ani de la un eveniment istoric pe care puține generații apuca sa-l traiasca. Fie ca-i spui revoluție, fie ca o numești revolta sau un banal protest, evenimentele din decembrie 1989 de la Timișoara, continuate in București și alte centre civice ale Romaniei, au schimbat…

- Prețurile la carburanți in Romania au scazut, ajungand la nivelurile care se inregistrat la debutul invaziei Ucrainei de catre trupele Federației Ruse. Astfel, carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.44 lei și 8 lei litrul. Prețurile practicate de stațiile…

- Orange continua dezvoltarea și extinderea infrastructurii de rețea din Romania și adauga Suceava pe harta orașelor cu acoperire 5G . Incepand de astazi, locuitorii, autoritațile publice și companiile din Suceava au acces la cele mai bune servicii și tehnologii pe care rețeaua Orange le ofera prin intermediul…

- ​​Examenul de Rezidentiat pentru domeniile medicina, medicina dentara si farmacie din acest an are loc duminica, in sase centre universitare medicale. La concurs s-au inscris peste 10.300 de candidati, pentru aproximativ 5.800 de locuri si posturi, cele mai multe fiind pentru domeniul medicina, informeaza…