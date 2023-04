Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, nu intentioneaza sa participe la ceremonia de incoronare a regelui Charles al Marii Britanii, dar va trimite reprezentanti, afirma surse de la Londra citate de publicatia The Telegraph, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa un scandal de proporții și acuzații grave, Harry și Meghan Markle au fost invitați la incoronarea Regelui Charles. Chiar daca au confirmat invitația, cei doi nu au spus inca daca vor fi alaturi de Charles sau nu la marele eveniment.

- Patriarhul grec ortodox Teofil al III-lea si arhiepiscopul anglican de Ierusalim, Hosam Naoum, au binecuvantat Sfantul Mir vineri cu prilejul unei ''ceremonii speciale'' desfasurate in Biserica Sfantului Mormant, in cetatea veche a Ierusalimului, unde a fost rastignit, inmormantat si apoi a inviat Isus,…

- Harry și Meghan Markle au fost invitați la incoronarea Regelui Charles, care va avea loc in acest an. Vestea a fost surprinzatoare pentru toata lumea, avand in vedere conflictul și ”razboiul” in care au fost pana acum cei doi cu Familia Regala.

- Un restaurator de la Westminster Abbey din Londra efectueaza lucrari meticuloase de restaurare a unui scaun fragil, vechi de 700 de ani, pentru a se asigura ca Regele Charles al III-lea va putea sta pe el la incoronarea sa din luna mai, potrivit CNN.

- Uleiul care va fi folosit la incoronarea Regelui Charles a fost creat in 8 luni dupa o rețeta biblica. Presa britanica scrie ca uleiul sfant a fost preparat de un farmacist și pastor din centrul Marii Britanii.

- Premierul Rishi Sunak ar putea fi implicat in dezbaterea din ce in ce mai intensa privind o eventuala invitatie a printul Harry ceremonia de incoronare a Regelui Charles III, dupa ce persoane din interiorul Palatului au sustinut ca decizia ar trebui „luata din mainile monarhului”, relateaza dailymail.co.uk,…