La Iași, a inceput, astazi, pelerinajul la moaștele Cuvioase Parascheva. Racla cu relicvele Sfintei a fost scoasa, in aceasta dimineața, din Catedrala Mitropolitana și așezate, spre venerare, in baldachinul special amenajat in curtea lacalului de cult. Anul acesta, langa racla vor fi depuse moaștele Sfantului Andrei Criteanul, aduse din Creta. Primele autocare cu pelerini au inceput sa soseasca inca de noaptea trecuta. Pana la 15 octombrie, sunt așteptați, la Iași, peste 300 de mii de credincioși. Constantin Mihai a stat de vorba cu cațiva dintre ei: Sa avem in sanatate și noroc in toate Sanatate…