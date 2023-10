Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de externe, Hossein Amirabdollahian, a discutat vineri despre razboiul Israelului impotriva Hamas cu seful puternicei grupari armate libaneze Hezbollah, sustinuta de Teheran, care a lansat propriile atacuri transfrontaliere impotriva Israelului, relateaza Reuters.Hossein Amirabdollahian,…

- Hossein Amirabdollahian, care a sosit la Beirut joi seara tarziu, a declarat ca s-a intalnit cu liderul Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, precum si cu premierul interimar al Libanului, Najib Mikati, si cu ministrul interimar de externe Abdallah Bouhabib. Publicatia locala Al-Mayadeen a declarat ca…

- Human Rights Watch (HRW) spune ca Israelul a folosit muniție cu fosfor alb in Gaza și in sudul Libanului in bombardamentele din ultimele zile, conform BBC și Al Jazeera.Fosforul alb este o substanța chimica folosita de militari pentru a marca anumite zone, dar poate provoca arsuri grave și este foarte…

- ”Este un mesaj catre tarile si organizatiile ostile Israelului ca nu ar trebui sa incerce sa profite de situatie”, a declarat Stoltenberg intr-o conferinta de presa dupa reuniunea ministrilor apararii din cadrul NATO, care a avut loc miercuri si joi la Bruxelles, adaugand ca SUA au desfasurat forte…

- Armata israeliana spune ca ataca teritoriul libanez ca raspuns la tirurile antitanc care au vizat un post militar israelian. rmata israeliana afirma ca o racheta a fost trasa din Liban spre un post militar israelian de la granița. Racheta antitanc a lovit in apropiere de satul Arab Al-Aramshe, a precizat…

- Potrivit armatei israeliene, racheta antitanc a lovit in apropiere de satul Arab Al-Aramshe, a precizat IDF - la celalalt capat al țarii de unde Hamas și-a lansat atacurile.Mișcarea libaneza Hezbollah și-a asumat noile atacuri din sudul Libanului impotriva Israelului, pretinzand ca acționeaza ca raspuns…

- Atacul Hamas asupra Israelului este rezultatul unei operatiuni coordonate minutios si susceptibile sa dureze, iar in acest context, in Occident au aparut numeroase acuzatii referitoare la participarea Iranului, care neaga insa orice implicare, comenteaza luni AFP, care citeaza mai