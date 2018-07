Cotelor apelor Dunarii la Galati sunt anuntate, incepand din luna iunie 2018, pe un panou electronic modern cu leduri, vizibil chiar si in conditii de ceata. Noua achizitie a Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati este prima de acest fel din porturile aflate pe sectorul romanesc al Dunarii. Panoul electronic de informare are un unghi de vizibilitate de 120 grade si senzor de luminozitate care permite reglarea automata a intensitatii luminoase in vederea asigurarii unei bune vizibilitati pe timp de zi, pe timp de noapte, dar si in conditii meteorologice nefavorabile (ceata densa)…