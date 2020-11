Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 18-a a Diviziei Naționale, in meciul Sheriff – Dacia Buiucani 0-0, a avut loc un episod inedit pentru fotbalul nostru. In premiera, un frate și o sora au facut parte din brigada de arbitri intr-o partida din cadrul primei ligi valorice a fotbalului moldovenesc. Este vorba despre Andrei și…

- Liderul Diviziei Naționale la fotbal, Sheriff Tiraspol, nu se regasește in a doua etapa consecutiva. Dupa infrangerea in meciul cu Petrocub, "viespile" au remizat pe teren propriu cu nou-promovata Dacia-Buiucani. Partida jucata la Tiraspol s-a terminat cu scorul de 0-0.

- Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru meciul Lokomotiv Moscova - Bayern Munchen, care se va disputa, marti, in etapa a doua a grupei A din Liga Campionilor.Kovacs va fi ajutat de Vasile Florin Marinescu si Ovidiu Artene. Rezerva va fi Marius Avram. Arbitri VAR pentru acest…

- Forul european de handbal (EHF) a anuntat, vineri seara, ca toate cuplurile de arbitri desemnate pentru turneul final al CE de handbal feminin, din luna decembrie, sunt feminine. Si Romania are un cuplu de arbitre, iar nationala va juca la CE din Danemarca si Norvegia.”EHF Euro 2020 va deveni…

- UEFA a delegat o brigada de arbitri romani la partida dintre echipele Malmo FF si Granada, care va avea loc, joi, de la ora 20.00, in Suedia, in play-off-ul Europa League la fotbal. Astfel, potrivit uefa.com, la centru se va afla Istvan Kovacs, asistat de Vasile Florin Marinescu si Ovidiu Artene; al…

- Nationalele de tineret ale Moldovei și Bosniei-Herțegovinei se intalnesc intr-un meci din preliminariile Campionatului European, in aceasta seara, anunța Federația Moldoveneasca de Fotbal.

- Campioana Moldovei, Sheriff Tiraspol va juca in turul 3 preliminar al Ligii Europa cu invingatoarea meciului Inter Club d'Escaldes (Andorra) - Dundalk FC (Irlanda). Acest lucru s-a decis astazi, in urma tragerii la sorți de la Nyon (Elveția), anunța Federația Moldoveneasca de Fotbal.

- Nationala Romaniei va debuta in actuala editie a Ligii Natiunilor la fotbal, vineri, 4 septembrie, impotriva reprezentativei Irlandei de Nord, intr-o partida care va avea loc pe Arena Nationala. Va fi primul meci oficial cu selectionerul Mirel Radoi pe banca tehnica. UEFA l-a delegat pe arbitrul Francois…