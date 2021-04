Stiri pe aceeasi tema

- Aflata pe val in mai multe țari cu ”Flashbacks” și la o saptamana dupa ”Cool Me Down”, piesa lansata in colaborare cu Gromee, INNA revine cu ”Oh My God”, lansata cu lyric video. Compusa de INNA, Hannes Roovers, Isac Hordegard, Moa Pettersson Hammar, Gavin Jones și produsa de REALM, ”Oh My God” are…

- Este vorba despre o colaborare cu DJ ul polonez Gromee, iar piesa se numeste Cool Me Down.Succes dupa succes pentru constanteanca Inna.Cea mai noua piesa a ei se anunta incendiara. Este vorba despre o colaborare cu DJ ul polonez Gromee , iar piesa se numeste Cool Me Down."Cool Me Down" este disponibila…

- Beat-uri dinamice și o piesa cu multa energie care suna perfect pentru vara care se apropie ,”Cool Me Down” este cea mai fresh colaborare dintre Gromee, DJ și producator de top din Polonia și INNA. “Cool Me Down” este disponibila pe toate magazinele digitale și s-a lansat cu videoclip oficial, regizat…

- Dupa ce saptamana trecuta, Antonia a lansat single-ul “Imi placi tu”, artista revine cu videoclipul oficial al piesei, colorat și plin de energie. “Imi placi tu” a fost compusa de Theea Miculescu, Viky Red și Irina Rimes și produsa de Viky Red și suna ca un adevarat imn al verii, o piesa calda, energica…

- Antonia iși bucura fanii cu un nou single in limba romana “Imi placi tu”, lansat cu videoclip oficial colorat și plin de energie. “Imi placi tu” a fost compusa de Theea Miculescu, Viky Red și Irina Rimes și produsa de Viky Red și suna ca un adevarat imn al verii, o piesa calda, energica și optimista,…