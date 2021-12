La Constanța se construiește un stadion OZN Recent, Primaria Municipiului Constanța a anunțat ca vrea sa ridice un complex sportiv de peste 100 de milioane de euro. Proiectul prevede un stadion de fotbal cu o capacitate de 15.000 de locuri, cu toate funcțiunile necesare incadrarii in categoria IV UEFA, care va putea gazdui meciuri de nivelul Champions League, și teren de antrenament, o arena de tenis cu 4.750 de locuri, unde se pot organiza turnee WTA și ATP, o alta arena de tenis mai mica de 1.000 de locuri și 4 terenuri de antrenament, un centru administrativ, cu locuri de cazare, spații de pregatire și de recuperare pentru sportivi.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

