- Presedintele PNL, premierul Florin Cîtu, a declarat, duminica, despre posibilitatea ca sustinatori ai lui Ludovic Orban sa faca parte din noua echipa de conducere a partidului ca "fotbalul se joaca pe goluri, iar politica e pe voturi", transmite Agerpres."Vreau sa va spun ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a opus sambata modificarii siglei partidului, o propunere in acest sens venind de la presedintele Comisiei de statut a liberalilor, Catalin Boboc, in sedinta Consiliului National. Boboc a propus, in Consiliul National al PNL care s-a desfasurat sambata la Palatul Parlamentului,…

- Biroul Politic National al PNL a fost convocat pentru sambata, la Palatul Parlamentului, de liberalii care il sustin pe premierul Florin Citu la sefia partidului. BPN al PNL a fost convocat in temeiul alin. 3 al art. 85 din Statutul PNL, la solicitarea membrilor Biroului, pentru sambata, la ora 10,00,…

- Intr-un discurs sustinut in cadrul filialei PNL Teleorman, Ludovic Orban a profitat de ocazie si l-a atacat din nou pe contracandidatul sau la sefia partidului. Presedintele PNL sustine ca Florin Citu este responsabil de criza din Guvern si il arata cu degetul pentru ca reformele promise de PNL in campania…

- Biroul Politic Național al Parrtidului Național Liberal a votat miercuri, in unanimitate, o derogare de la vechimea minima, de cinci ani, pentru a putea candida la șefia partidului. „Un alt vot dat a fost pentru derogare, doar ca sa fim siguri pentru candidatura mea la presedintia PNL”, a anuntat Citu…

- Noul lider al liberalilor din Alba este presedintele Consiliului Judetean (CJ), Ion Dumitrel, care a câstigat detasat alegerile interne, învingându-l pe europarlamentarul Mircea Hava la o diferenta de peste 100 de voturi. Ion Dumitrel a fost susținut în cursa interna de premierul…

- Președintele PNL a declarat, cu scurt timp in urma, ca premierul Florin Cițu nu a cerut și nu a avut acordul lui pentru remanierea ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, membru PNL. De altfel, Orban a aratat ca este mulțumit de activitatea de pana acum a miniștrilor liberali. „Eu am mai declarat…

- Prefectul George Lazar a fost ales, sambata, presedintele filialei PNL Neamt, cu 357 voturi, in timp ce contracandidatul sau, deputatul Laurentiu Leoreanu, a fost votat de 110 delegati. Noul presedinte al PNL Neamt, care a anuntat ca il sustine pe Florin Citu pentru presedintia partidului, a declarat,…