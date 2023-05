Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul Clinic de Urgența București (Floreasca), s-a realizat o noua prelevare de organe (cord, ficat, rinichi) de la un pacient aflat in moarte cerebrala, intervenție salvatoare pentru patru pacienți, a anunțat Agenția Naționala de Transplant pe Facebook. ”Un pacient de 16 ani, aflat pe ECMO așteptand…

- ”O viata salveaza alte vieti 3 vieti! La Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti s-a realizat o noua interventie de prelevare de organe (ficat, rinichi) de la un pacient aflat in moarte cerebrala, a carui familie a ales sa daruiasca o sansa unor semeni necunoscuti si au fost de acord sa doneze organele…

- Ministerul Sanatații comunica ca, in premiera, personalul medical din secția Anestezie și Terapie Intensiva a Institutului de Medicina Urgenta a aplicat cu succes tehnica numita oxigenare extracorporala prin membrana (ECMO), cu ajutorul careia a fost salvata viața unui pacient in stare extrem de grava.

- Damian Draghici și soția sa, Cristina, au devenit parinți intr-un moment in care nici nu mai sperau. Șansele ca aceasta sa ramana insarcinata erau minime, astfel ca bucuria lor a fost uriașa, primind un baiețel perfect sanatos, pe care l-au numit Andrei.

- Vloggerul Selly (22 de ani) e unul dintre cei mai urmariți oameni de catre tanara generație, mai ales ca este in atenția lor de 10 ani. E faimos, dar și bogat, avand deja peste un milion de euro. Cu bogația vine și dorința de a cheltui mai mult. Viata plictisitoare, dar cheltuieli de milionar Andrei…

- Maria Ilioiu a devenit cunoscuta publicului larg dupa ce a participat la emisiunea „Insula iubirii”, in rolul de ispita. Ulterior, ea a mai fost invitata in diferite show-uri, insa acum e preocupata de afacerea ei, anunța acesta intr-un interviu pentru Spynews . In varsta de 33 de ani, Maria Ilioiu…

- Maria Buza a implinit 54 de ani zilele trecute și a vorbit despre drama care i-a marcat viața. Actrița a fost la un pas de moarte, iar medicii nu-i mai dadeau nicio șansa, insa cand nimeni nu se aștepta, Maria Buza a ieșit dintr-o coma de șase ore și și-a revenit complet. Maria Buza a suferit complicații…