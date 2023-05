Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Victoriei, in Gagauzia se desfașoara deja al treilea an acțiunea "Iar memoria despre ei este și mai draga", in cadrul careia tinerii activiști din autonomie organizeaza curațarea și reconstrucția mormintelor participanților la Marele Razboi pentru Apararea Patriei. La 5 mai, la Comrat…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, impreuna cu cel de-al treilea președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, ambasadorul Federației Ruse in Moldova, Oleg Vasnețov, și sute de cetațeni, au participat astazi, la Complexul Memorial „Capul de Pod Șerpeni”, la ceremonia de inhumare a osemintelor a 23…

- La Chișinau au mai ramas 12 participanți la Marele Razboi pentru Patrie. Despre acest lucru a scris pe pagina sa de socializare unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, conducatorul echipei de cautare "August", Alexei Petrovici, relateaza Noi.md. El a menționat ca, cu o saptamina inainte…

- PSRM solicita autoritaților sa nu „escaladeze situația” din țara inainte de 9 mai, dupa ce socialiștii au anunțat ca intenționeaza sa incalce legea. Comunicatul PSRM: In ultimele zile, au devenit tot mai frecvente declarațiile și amenințarile scandaloase din partea conducerii Republicii Moldova și a…

- Glorioasa istorie a Armatei Roșii include numele a numeroase localitați de pe teritoriul Europei estice și centrale, marcand victoriile sovietice din timpul „Marelui Razboi pentru Apararea Patriei”. Mai puțin al doilea mare oraș al Ucrainei… pentru ca Harkov (Harkiv in ucraineana) este sinonim cu unele…

- Pe 22 martie, diaspora belarusa din Moldova a comemorat victimele tragediei Khatyn, un fost sat din raionul Logoiskii din regiunea Minsk din Belarus, care a fost distrus in urma cu 80 de ani, la 22 martie 1943. Belarușii Moldovei s-au adunat pe aleea mestecenilor din Belarus, inființata la 6 mai 2008…

- Partidul Socialistilor a organizat astazi, in centrul Chișinaului, un flash mob cu genericul „Pentru Pace!”. La acțiune au participat membri ai Parlamentului, consilieri municipali, activiști ai PSRM și ai mișcarii de tineret ”Garda Tinara”, simpli cetațeni ai țarii. Participanții la flash mob, organizat…

- Manastirea Paltin Petru-Voda organizeaza sambata, 11 februarie 2023, un simpozion in memoria Parintelui Iustin Parvu. Manifestarea este prilejuita de implinirea a 104 ani de la nașterea duhovnicului (10 februarie) și 10 ani de trecerea acestuia la viața veșnica (16 iunie). Acțiunea are loc cu participarea…