La Cernobîl nu s-a terminat…ARDE în continuare. Cine a provocat dezastrul Dupa cum bine se știe, un incendiu a izbucnit sambata, in zona de excluziune ce inconjoara pe o raza de 30 de kilometri centrala nucleara avariata din Cernobil. Desigur, toata lumea se intreaba de unde a pornit așa ceva, mai ales intr-o așa zona de mare risc și mai ales pe fondul crizei de pandemie. ... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

