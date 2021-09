Stiri pe aceeasi tema

- Doua milioane de doze de vaccin gripal au fost deja cumparate deocamdata pentru campania de vaccinare din acest sezon, in conditiile in care anul trecut au fost cumparate 2.970.000 de doze, au declarat surse din Ministerul Sanatatii pentru News.ro. Primele 300.000 de doze de vaccin ar trebui sa ajunga…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, sambata, ca, in opinia sa, statul nu ar trebui sa acopere costurile testarii pentru COVID-19 a persoanelor care au libertatea sa se vaccineze gratuit. Ea a sustinut ca alegerea individuala de a nu fi vaccinat ii influenteaza pe toti cei care contribuie…

- Medicii trag un semnal de alarma in ceea ce-i privește pe tinerii care se plang din ce in ce mai des de banalele raceli.Experții spun ca acestea ar putea fi, de fapt, simptomele unei posibile infectari cu tulpina Delta. Aceasta confuzie ii face, de obicei, pe tineri sa participe la evenimente sociale…

- Parinții trebuie sa țina cont de foarte multe aspecte pentru a le oferi confort copiilor. Gabriela Hranovschi, expert in parenting, a explicat ce trebuie sa faca parinții pentru a reuși sa se și relaxeze in vacanța. „In primul rand cred ca ar trebui sa ne setam așteptari realiste cand vine vorba de…

- Tot mai multe cazuri ale unei afecțiuni rare, dar grave, au fost raportate in India. Acestea se manifesta la copiii și adolescenții care au avut COVID. Unele simptome sunt similare cu boala Kawasaki, o alta afecțiune rara care afecteaza in principal copiii cu varsta sub cinci ani. Medicii spun ca afecțiunea…

- Dupa un inceput ploios de vara, a urmat canicula. In timp ce unii locuitori ai Capitalei incearca sa se ascunda de soarele arzator, altii merg la plaja sau la scaldat. Medicii atentioneaza ca expunerea excesiva la razele ultraviolete poate provoca insolatii.

- Medicii pediatri din India raporteaza tot mai multe cazuri ale unei afecțiuni rare, dar grave, care se manifesta la copiii și adolescenții care au avut Covid-19. Unele simptome sunt similare cu boala Kawasaki, o alta afecțiune rara care afecteaza in principal copiii cu varsta sub cinci ani. Medicii…