- Nicoleta Voicu a avut parte de una dintre cele mai neașteptate intalniri din viața sa, dupa ce a dat nas in nas cu Gheorghe Turda in cimitir. Artista a facut declarații in exclusivitate, pentru Antena Stars, unde a menționat ca aceasta intalnire nu a fost o placere pentru ea.

- Catalin Botezatu a rupt tacerea și a facut dezvaluiri, in exclusiviate pentru Antena Stars, unde a spus care au fost oamenii pe care i-a crezut prieteni, iar aceștia l-au tradat. Celebru designer a spus ca și-a aratat vulnerabilitatea, insa, ceilalți au profitat de bunatatea lui. Ce a dezvaluit creatorul…

- Daca pana acum a ocolit subiectul, de aceasta data Elena Ionescu a vorbit despre noua sa relație, asta dupa trei ani in care a stat singura. Mai mult decat atat, vedeta facut declarații și despre planurile de casatorie, in exclusiviate pentru Antena Stars. Ce a marturisit artista.

- Gabriela Cristoiu a trecut prin momente dificile, dupa ce a incercat sa intre in posesia averii pe care a moștenit-o de la iubitul milionar, care a decedat la 65 de ani. Vedeta a dezvaluit ce obstacole i-au stat in cale, dupa ce soția milionarului a intervenit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Oana Lis a trecut printr-o perioada dificila, dupa ce Viorel s-a imbolnavit. A ajuns sa apeleze la terapie și la credința pentru a face fața problemelor. Ce spune despre adevarata sa misiune, dar și despre cei care au jignit-o punand-o la zid. Vedeta a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Nicoleta Voicu a fost in depresie din cauza unui barbat. A plans zi și noapte și a ajuns sa nu mai suporte nici macar lumina zilei. Ce s-a intamplat cu artista și cum a ajuns din cauza depresiei a dezvaluit, in exclusivitate, pentru Antena Stars.

- Prin anunțul de mobilizare parțiala transmis miercuri dimineața, Vladimir Putin arata ca nu este dispus sa piarda razboiul. Mesajul vine la scurt timp dupa intalnirea din Uzbekistan, unde a fost izolat și nu a primit sprjinul pe care miza.

- Dupa ce instanța a decis sa-l plaseze pe Dani Mocanu in arest la domiciliu, iar pe fratele sau in arest preventiv timp de 30 de zile, barbatul care a fost batut de cei doi și alți indivizi a dat primele declarații despre incident la Antena Stars. Ionuț Pletosu susține ca atacatorii au vrut sa-l omoare.