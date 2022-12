Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a lansat, incepand de ieri, in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema Tezaurul de la Pietroasa – Vasele Poligonale, potrivit unui comunicat al bancii centrale, anunța Agerpres. Aversul monedei prezinta vasul octogonal din Tezaurul de la Pietroasa, inscriptia „ROMANIA”,…

- Pe 16 decembrie 2022, moneda europeana a mai pierdut 0,0007 in raport cu leul. Deși scaderea nu este importanta, pe piețele europene moneda a resimțit din plin efectele actualei crize. De cealalta parte, la finele saptamanii trecute, acțiunile europene au inregistrat cea mai mare pierdere saptamanala…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) lanseaza, incepand de luni, in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema Tezaurul de la Pietroasa – Vasele Poligonale, potrivit unui comunicat al bancii centrale. Aversul monedei prezinta vasul octogonal din Tezaurul de la Pietroasa, inscriptia „ROMANIA”, in arc…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic, incepand de luni, o moneda din argint cu tema 90 de ani de la nasterea lui Fanus Neagu. Aversul monedei reda casa memoriala Fanus Neagu, un fragment din romanul „Ingerul a strigat”, inscriptia in arc de cerc „ROMANIA”, stema Romaniei, valoarea…

- Control al Consiliului Concurenței la cele 10 banci care participa la calculul dobanzii ROBOR , declara surse pentru agenția de știri Agerpres . Inspectori de la Consiliul Concurenței au mers la sediile acestor banci. Creșterea indicelui ROBOR a continuat in ultimele luni, iar guvernatorul Bancii…

- Cele zece banci care participa la calculul dobanzii ROBOR sunt Banca Transilvania, BCR, BRD-Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, OTP Bank Romania, EximBank și Intesa Sanpaolo Romania.In luna august, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, declara ca…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, se menține pentru a doua zi consecutiv la valoarea de 8,18% pe an, arata datele Bancii Nationale de miercuri, 19 octombrie.Aceasta este cea mai ridicata valoare din ultimii 12 ani. Pe 29 ianuarie…

- ROBOR iși reia creșterea dupa deciziile Bancii Naționale: A ajuns luni la 7,99% ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a crescut luni la 7,99%, de la 7,96% vineri. Indicele ROBOR la 3 luni a crescut ușor saptamana trecuta,…