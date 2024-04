Stiri pe aceeasi tema

- Alegerea unei salopete de lucru adecvate este esențiala pentru confortul, siguranța și eficiența la locul de munca. Aceasta piesa de imbracaminte, care inițial a fost conceputa pentru a proteja hainele de sub ea, a evoluat de-a lungul timpului, adaptandu-se nevoilor specifice ale diferitelor profesii.…

- Știi un stomatolog bun? De cate ori ai primit aceasta intrebare? In contextul social, zambetul are un rol aparte in crearea primelor impresii. In viața privata, dinții frumoși, lipsiți de carii, infecții și alte complicații contribuie la crearea starii de bine, iar din punct de vedere medical, o dantura…

- Cand te gandești la amenajarea zonei de living, unul dintre primele elemente care iți vin in minte este cu siguranța televizorul. In ciuda dimensiunilor mai subțiri din ziua de azi, in comparație cu vechile modele cu tub din trecut, este totuși esențial sa alegi comoda TV potrivita, care sa asigure…

- Din garderoba oricarei pasionate de moda nu poate lipsi o pereche de pantofi clasici. Sportivi sau office, o pereche de pantofi clasici se dovedește a fi elementul perfect care completeaza cu succes o ținuta. Cu toate acestea, culoarea este cea care dicteaza tonalitatea. Și atunci, ce alegi? Pantofi…

- 11 cazuri de malarie au fost confirmate in Romania in ultimele trei luni, iar cel mai recent caz, care a atras atenția publicului, este al fostei soții a președintelui Consiliului Județean Cluj. Femeia a calatorit in Zanzibar și, dupa intoarcerea ei, s-a

- Unicul asociat al societatii IBC General S.R.L. a decis infiintarea a doua puncta de lucru in Baza Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Haliti Besnik, cetatean sarb, in calitate de asociat unic in cadrul societatii a hotarat infiintarea…

- Bateria reprezinta element principal pentru orice smartphone, mulți posesori alegandu-și modelul telefonului dupa autonomia acesteia. In schimb, modul in care o intreții poate sa influențeze mai mult calitatea de utilizare decat specificațiile din fabrica, motiv pentru care este necesar sa optezi doar…

- Hotararea nr. 1 din 18.12.2023, adoptata de Adunarea Generala a Asociatilor firmei After Bell SRL, din Craiova, str. Garlesti nr. 132R, jud. Dolj, aduce modificari semnificative structurii si directiei de dezvoltare a societatii. Sunt vizate retrageri de asociati, cesiune, schimbari in domeniul de activitate…