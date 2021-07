Stiri pe aceeasi tema

- Patru concurenți se lupta in seara aceasta la „Survivor Romania” pentru un loc in marea finala care va avea loc sambata, 10 iulie. Trei Razboinici și un Faimos iși doresc cu ardoare marele premiu pus in jos in Republica Dominicana. In aceasta seara, Consiliul de la „Survivor Romania” se va desfasura…

- Sebastian Chitoșca s-a intors de la „Survivor Romania”. El a fost ultimul concurent eliminat din competiția difuzata pe Kanal D inainte de probele individuale, de marea finala. Nu a ajuns in Romania, ci in Germania. Dupa un zbor lung din Republica Dominicana, Sebastian a ajuns ieri in Dusseldorf. Faimosul…

- Dupa jumatate de an de competiție acerba, ce a ținut cu sufletul la gura milioane de romani și a impus in fața publicului adevarați eroi moderni, show-ul fenomen „Survivor Romania” se apropie de deznodamant! Marea Finala „Survivor Romania”, cea care va da caștigatorul mult ravnitului trofeu și al premiului…

- Ediția de joi, 1 iulie, vine cu noi strategii și scandal intre cei șase concurenți aflați in Republica Dominicana. Elena Marin este din nou pusa la zid de colegi și criticata pentru felul in care se comporta. Tensiunea este din in ce mai mare, iar concurenții fac tot posibilul sa ajunga in marea finala.…

- Competiția Survivor se apropie cu pași repezi de marele final. Sebastian Chițoșca a fost ultimul supraviețuitor care a parasit jocul. Momentul mult așteptat de fanii Survivor Romania a sosit! Cei șase concurenți ramași in competiție sunt urmatorii: Zanni și Elena Marin de la Faimoși, Maria, Albert,…

- Sebastian Chitoșca (28 de ani), fostul fundaș de la FCSB sau FC Botoșani, a fost eliminat de la Survivor Romania. Survivor Romania a ajuns la final pentru „faimosul” Sebastian Chitoșca. Incepand de saptamana viitoare, cei șase concurenți ramași in competiție, doi Faimoși, Zanni și Elena Marin, și patru…

- In ediția de joi seara, 7 mai, a avut loc primul joc de imunitate, pe face Faimoșii de la „ Survivor Romania ”, l-au pierdut. In timpul consiliului de nominalizare, Zanni a facut dezvaluiri neașteptate. Zannidache și-a uimit colegii de echipa la Survivor Romania, dupa ce a recunoscut ca i-a furat mancarea…

- Ediția de joi seara, 29 aprilie, este una cu surprize și aduce o noua veste in randul concurenților de la „Survivor Romania”. Daniel Pavel anunța ca noi concurenți se vor alatura echipelor din jungla.In ediția de joi seara, Dan Pavel, prezentatorul emisiunii, face anunțul momentului. Noi concurenți…