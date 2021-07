La ce oră începe România-Noua Zeelandă, meciul 3 de la Jocurile Olimpice de la Tokyo Romania U23 – Noua Zeelanda U23, va avea loc miercuri de la ora 11:30, in ultima etapa din Grupa B de la turneul de fotbal masculin de la Tokyo, grupa din care mai fac parte Coreea de Sud și Honduras. La Sapporo, „tricolorii” nu au decat varianta victoriei pentru a-și continua aventura la Jocurile Olimpice. Toate cele patru componente ale Grupei B au acumulat cate 3 puncte in dreptul lor, bifand un succes și un eșec și au șanse la calificarea in sferturile turneului olimpic. „Tricolorii” vin dupa un joc extrem de modest și o infrangere la scor inregistrata in fața Coreei de Sud, scor 4-0, rezultat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Romania infrunta azi, de la 11:30, Noua Zeelanda. Meciul va putea fi urmarit in direct la TV pe Eurosport 2 și TVR 1 . „Tricolorii” au doar varianta victoriei pentru a se califica in „sferturile” competiției de fotbal de la Tokyo. Pentru „tricolori”, duelul Noua Zeelanda este decisiv in vederea calificarii…

- Dupa 0-4 cu Coreea de Sud, Romania a ramas cu o singura opțiune la ultimul meci din grupa: victoria cu Noua Zeelanda. Meciul de miercuri, programat la 11:30, este unul de maxima importanța pentru „tricolori”, care așteapta partida in Sapporo, la Keio Plaza. Potrivit frf. ...

