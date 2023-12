La ce filme românești te poți uita pe 1 Decembrie? De 1 Decembrie, romanii care prefera sa-și petreaca minivacanța acasa se pot uita la filme romanești. „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari”, „Miami Bici”, „Teambuilding”, „Bacalaureat”, „Metronom” sunt doar cateva dintre filmele romanești premiate international. Romanii au de ales dintr-o selecție mare de filme romanești premiate. Printre acestea se numara și filmul „4 luni, 3 saptamani si 2 zile”. Actrița principala este o studenta care incearca sa faca intrerupere de sarcina, dar avortul este ilegal in epoca lui Ceausescu. „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

