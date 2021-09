La ce bun cititul? Un lucru ce ma scoate din sarite este lamentația periodica in care se angajeaza jurnaliști ori blogari de ocazie cu privire la cat de puțin citesc romanii. Ca cica alții din alte țari citesc mai multe carți și, e clar, aia sunt mai deștepți și de aia au mai mulți kilometri de autostrazi. Sa citim și noi mai multe carți și se vor rezolva toate problemele nației. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

