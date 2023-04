La câteva zile după acțiunea BSOG, ambasadoarea SUA i-a cerut lui Ciucă să renunțe la taxa de solidaritate In data de 3 aprilie, Black Sea Oil & Gas a dat in judecata statul roman din cauza taxei de solidaritate de 60% pe profiturile ″excesive″. Azi, ambasadoarea Americii, Katheleen Kavalec, i-a cerut fața in fața premierului Nicolae Ciuca sa renunțe la acea taxa. Un comunicat al Ambasadei SUA la București susține ca ”Doamna ambasador Kathleen Kavalec s-a intalnit cu premierul Nicolae Ciuca. Ei au discutat despre oportunitatile de continuare a cooperarii bilaterale si multilaterale, inclusiv in ce priveste investitiile in Marea Neagra ale companiilor din domeniul energiei. Doamna ambasador a subliniat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

