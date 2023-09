Stiri pe aceeasi tema

- Aproape tot județul se afla sub cod portocaliu de vreme rea. Populația a fost avertizata prin Ro Alert. Primele efecte ale furtunilor care s-au abatut asupra județului deja se fac simțite: copaci cazuți, drumuri blocate și curți și case inundate. Populația din aproape toate comunele din județ a fost…

- Deși vara nu s-a incheiat, sezonul estival 2023 anunța record dupa record, pentru Revolut, in condițiile in care de la 1 mai pana la 20 august, clienții romani au utilizat serviciile sale in peste 220 de țari și teritorii. Potrivit datelor interne (agregate și anonimizate) analizate de banca digitala…

- Rica Raducanu, fostul și indragitul portar al naționalei de fotbal, iși desfașoara activitatea acum la terasa familiei sale din Neptun, chiar și la varsta respectabila de 77 de ani. El nu se descurca prea bine in aceasta vara, cunoscuta sa terasa „La Rica” se confrunta cu dificultați financiare. Deși…

- Mulți din telespectatorii tineri il știu din producția HBO ”Euphoria”, unde juca rolul unui personaj intitulat ”Fez”. Cunoscut, apreciat și cu o cariera in fața, Angus Cloud avea toate premisele unui viitor actor de succes, dar nimeni nu se aștepta ca la doar 25 de ani sa inceteze din viața. Angus Cloud,…

- O casa și o anexa gospodareasca s-au facut scrum in urma unui incendiu izbucnit marți seara in localitatea Rebra, din cauza efectului termic al curentului electric la instalația electrica. Pompierii au luptat cu flacarile aproape 7 ore. Pompierii militari nasaudeni au intervenit marți seara in localitatea…

- Un barbat din comuna Rebra a ajuns luni dupa gratii, dupa ce a fost condamnat definitiv la 2 ani și o luna de inchisoare. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus, luni, in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii. „Un tanar de 27 de ani din Rebra, a fost condamnat…