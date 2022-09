Stiri pe aceeasi tema

- Marama este o componenta de baza a costumului popular de sarbatoare din zona musceleana. Miercuri, 7 septembrie, la Vila Golescu din Campulung, Consiliul Județean Argeș prin Centrul Județean de Cultura și Arte Argeș in parteneriat cu Fundația Pro Patrimonio a organizat un eveniment dedicat maramei de…

- Parlamentul a votat, joi, componența Comisiei speciale pentru legile justiției. Legile justiției ar urma sa fie dezbatute și votate in maxim o luna de zile in cadrul unei comisii speciale care va fi condusa de liberalul Gabriel Andronache. Parlamentul a aprobat, joi, in sedinta comuna, constituirea…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a avut o intalnire miercuri seara cu grupurile parlamentare liberale pentru a discuta despre prioritatile legislative din actuala sesiune parlamentara – Legile justitiei, cele ale educatiei si cele privind securitatea nationala, adica serviciile. „Am discutat…

- Potrivit ultimelor date centralizate in cadrul recensamantului incheiat pe 31 iulie, Argeșul se situeaza in fruntea clasamentului, cu o rata de recenzare de 99,5%. Cifra anunțata, in ce privește numarul de locuitori ai județului, este 558.422 , in scadere cu circa 54.000 de locuitori, fața de 612.431…

- Zeci de parlamentari isi vor recupera pensiile speciale, dupa ce au castigat la Tribunalul Bucuresti, intr-un proces colectiv, recuperarea banilor in urma adoptarii, anul trecut, a unei legi in Parlament. Efectele hotararii CCR se aplica de la data de 10 iunie, cand a fost publicata motivarea in Monitorul…

- Camasa cu altita ar putea primi anul acesta recunoasterea UNESCO, spune Ana Maria Catauta, presedinta Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Propus de PSD pentru șefia ANRE, Iulian Iancu a primit votul in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Iulian Iancu a fost votat cu 224 de voturi pentru și 86 impotriva. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Parlamentul Romaniei, reprezentat de presedintele Senatului, Florin Citu, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, senatori si deputati, si cel al Republicii Moldova se reunesc sambata, in sedinta comuna, la Chisinau.