- [caption id="attachment_24070" align="alignleft" width="300"] Imagine simbol: ziare.com[/caption] De astazi, 15 aprilie, la Ungheni vor putea fi comercializate produsele agricole de origine vegetala. Prin decizia Comisiei extraordinare pentru Situații Excepționale din municipiul Ungheni din 14 aprilie…

- Autoritațile din Targu Jiu au luat decizia ca toate piețele din municipiu sa ramana dschise in saptamana premergatoare sarbatorilor pascale. Astfel, cele mai mari piețe, Piața Centrala și Piața 9 Mai, vor fi la dispoziția cetațenilor care vor sa cumpere legume și fructe, carne, oua sau produse lactate.…

- Autoritațile din Targu Jiu au pus in funcțiune de duminica un sistem de taxare automat la cele doua mari parcari din zona Pieței Centrale. Este vorba de parcarea de langa Super 2000 și parcarea de 200 de locuri de la intrarea in cea mai mare piața din municipiu. Prin introducerea aparatelor de eliberare…

- Cel puțin 324 de oameni au murit in Spania in ultimele 24 de ore, uciși de coronavirus, iar bilanțul total al deceselor a depașit 1.300, in ciuda masurilor stricte luate de autoritați, arata datele anunțate sambata și citate de El Mundo. ”Ce e mai rau abia urmeaza”, avertizeaza oficialii. Spania a anunțat…

- Niciun virus nu le da mai mari batai de cap moldovenilor de la sate, decat gandul ca nu vor putea finaliza lucrarile agricole pana la Pasti. Zilele acestea, temperaturile generoase i-au scos pe oameni la munca.

- Protest la Guvern. Veteranii razboiului de pe Nistru scandeaza „Demisia la toți tradatorii”, in contextul declarației ministrului de Externe Aureliu Ciocoi care a declarat ca in 1992, Rusia a intervenit pentru a opri varsarile de sange.

- Calarașenii vor scari de acces reparate și dotate cu rampa pentru carucioare și bara de susținere. Asta arata rezultatele sondajului efectuat in luna ianuarie cu ctațenii din diaspora, dar și cei ramași acasa. Acest sondaj a avut loc in cadrul inițiativei primariei orașului Calarași și A.O. ”Origini”,…

- UPDATE ora 13:00 – Presedintele Klaus Iohannis participa la manifestarile oficiale dedicate zilei Unirii Principatelor Romane de la Iasi. UPDATE ora 12:45 – In Piața Unirii iși fac apariția premierul Ludovic Orban, ministrul Mediului, Costel Alexe, ministrul Apararii, Nicole Ciuca, dar si alti parlamentari…