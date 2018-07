Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 20 de ani, toate petrecerile de cartier, terasele și localurile erau animate de melodiile ”Cheful”, ”Macho man”, ”Imi plange inima” ori ”Vara” ale grupului Genius, formație care și astazi le bucura urechile nostalgicilor. Anii au trecut, ca și perioada frumoasa din adolescența celor trei…

- Diana a luat nota maxima atat la Limba și Literatura Romana, cat și la Limba și Literatura Germana, Matematica și Anatomie Anul trecut, Ansira Dinu, eleva a Colegiului National Banatean din Timisoara, a luat singurul 10 din județul Timiș la examenul maturitații. Diana Dehelean a terminat profilul…

- Deși se acuza un ușor recul in performanțele echipelor timișorene la nivel de juniori, Banatul reprezinta in continuare o sursa importanta de fotbaliști pentru Liga I. Astfel, in sezonul 2017-18 doar o singura formație din play-off nu a folosit jucatori crescuți in cel mai vestic județ, e vorba de CSM…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina, sambata seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Facultatea de Muzica din Timișoara.... The post Incendiu la Facultatea de Muzica din Timișoara! Persoane evacuate (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Lotul olimpic de matematica al Romaniei a obtinut patru medalii de aur si doua medalii de argint la Olimpiada Balcanica de Matematica, a anuntat Ministerul Educatiei. Astfel, tara noastra a ocupat locul I la numarul de medalii obtinute. "Medaliat cu aur la editiile din 2016 si 2017 ale…

- Cum ar fi sa zbori și sa simți vantul mangaindu-ți fața, deasupra unui peisaj care-ți taie rasuflarea? Zborul cu balonul cu aer cald este un vis devenit realitate pentru mulți romani. Barbații prefera sa-și ceara iubitele in casatorie la inalțime, ca și cum le-ar pune pamantul la picioare celor de care…

- Studenții timișoreni vor putea explora diferite tehnologii de ultima ora in cadrul Academiei Microsoft 2018. Aceasta are loc la Facultatea de Fizica de la Universitatea de Vest, in perioada 16 aprilie - 11 mai, fiind deschisa studenților de la orice universitate.