Stiri pe aceeasi tema

- “Opinia publica trebuie sa fie informata corect ca biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar sunt in linia intai a luptei cu Coronavirus. Etapa esențiala in diagnosticul COVID19 este cea din LABORATORUL de identificare a virusului SARS-CoV-2. Specialiștii din laboratoarele medicale din…

- Primaria Bacau pune la dispoziția cetațenilor numarul de telefon 0234.984, disponibil 24/7 pentru ca cei interesați sa poata solicita sprijin referitor la situația generata de noul coronavirus. Un operator va prelua apelurile și in funcție de problemele identificate va anunța Direcția de Sanatate Publica…

- In magazinele și in sediile Kaufland sunt aplicate masuri suplimentare de igiena, dezinfecție și prevenție pentru a spori siguranța clienților și a angajaților. Cel puțin o data pe ora, in magazine sunt dezinfectate toate suprafețele des utilizate de clienți și de personalul locației. Este vorba de…

- Directia Locala de Evidenta a Persoanelor se confrunta cu un numar sport de solicitanti in aceasta perioada, astfel incat a luat un plan de masuri suplimentare: Plan de masuri la nivelul DLEP pentru prevenirea imbolnavirii cu Coronavirus * Montarea unor panouri din plexiglas la birourile de preluare…

- Europarlamentarul Dragoș Benea cere, im mod oficial, Prefecturii Bacau și Inspectoratului Școlar Județean Bacau sa solicite ministerelor de resort intreruperea cursurilor in unitațile școlare din Municipiul Bacau și din celelalte aglomerari urbane din județ. “Exista numeroase școli, licee și colegii…

- Pentru a evita infecțiile cu noul coronavirus și raspandirea virusului, conducerea Tribunalului București a adoptat, miercuri, un plan de masuri stricte atat pentru justitiari cat si pentru justitiabili, scrie Monitorul Justiției, potrivit MEDIAFAX.Planul adoptat de Tribunalul București prevede…

- In scopul prevenirii si limitarii imbolnavirilor cu noul Coronavirus (COVID-19) si avand in vedere evoluția cazurilor de imbolnavire din Italia, in zone unde se afla sau calatoresc numeroși cetațeni romani, recomandam populatiei sa respecte urmatoarele 10 elemente comportamentale: 1. Spalați-va mainile…

- La data de 28 octombrie a.c., in Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata Legea nr. 192 din 2019, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice. Art. 32.2 (1) Polițistul este indreptațit sa legitimeze și sa stabileasca identitatea persoanei numai…