- Sine ira et studio Orice discuție serioasa legata de Republica Moldova, in general, și de reunirea acesteia cu Romania, in special, trebuie sa plece de la o intreita abordare: premizele problemei, radiografia momentului, proiecțiile de viitor. Pe alt palier, sa-i spunem cel geografic (daca nu geopolitic)…

- UE cauta noi parteneri pentru a reduce dependența de Statele Unite și China. Potrivit Reuters, Comisia Europeana a anunțat prioritatea incheierii unui acord cu blocul sud-american Mercosur (care include Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay și Venezuela).Acest acord a fost amanat pentru o lunga…

- Guvernul german ii cere emisarului chinez Li Hui "sa exercite presiuni" asupra Rusiei pentru ca aceasta sa-si retraga trupele din Ucraina, anunta vineri un purtator de cuvant al Ministerului german de externe, Christian Wagner, relateaza AFP. Emisarul chinez, care se afla de o saptamana intr-un turneu…

- China poate juca un rol important in rezolvarea situației din jurul Ucrainei. Potrivit diplomației franceze, Frederic Mondoloni, șeful Departamentului politic și de securitate al Ministerului francez de Externe, și-a exprimat increderea in acest sens in cadrul unei intilniri cu Li Hui, trimisul special…

- Masinile electrice ar urma sa reprezinte aproape o cincime din piata globala in 2023, conform raportului Agentiei Internationale a Energiei (IEA), dedicat vehiculelor electrice (EV), transmite Reuters, preluata de Agerpres. Vanzarile de vehicule electrice ar urma sa urce cu 35% anul acesta, ajungand…

- Razboiul din Ucraina a generat la nivel mondial consolidarea a doua mari blocuri de putere ce vor genera mai multa agresiune decat este in prezent, considera Adrian Nastase. Este vorba de o axa formata din Statele Unite ale Americii și Occidentul european și alta din Rusia – China. Fostul prim-ministru…