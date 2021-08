La Brașov s-au născut singurii pui de panda roșu din România Saptamana aceasta, Gradina Zoologica Brașov a prezentat primii și singurii pui de Panda Roșu nascuți in Romania. Peggy și Benji s-au nascut la mijlocul lunii iunie iar in prezent se dezvolta normal, insa nu pot fi vazuți de public deoarece e prea devreme. Inmulțirea acestei specii a fost o reușita neașteptata, un succes atat național, […] Articolul La Brașov s-au nascut singurii pui de panda roșu... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

