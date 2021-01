Stiri pe aceeasi tema

- O alta modificare este legata de distanța dintre persoanele care participa la slujba in interiorul bisericii. Credincioșii trebuie sa pastreze o distanța de 4 metri intre ei. Printre noutati as mentiona urmatoarele masuri: pentru accesul in interiorul bisericii, unde slujbele vor putea fi tinute, asadar…

- Secretarul de Stat pentru Culte (SSC) a organizat o întâlnire cu reprezentanții autoritaților publice și reprezentanții cultelor religioase la care s-a stabilit conduita de Sarbatori. Aceasta este menita sa raspunda atât nevoilor de protecție a…

- Guvernul alaturi de Patriarhia Romana au stabilit un set de reguli pentru slujbele de Sarbatori, facut public de reprezentantii cultelor. Una din prevederile principale este faptul ca preotii nu sunt obligati sa poarte masca la slujbe. Pentru credinciosi obligatia ramane.

- Principalele reguli ce trebuie respectate in timpul slujbelor de Sarbatori -Activitatile religioase pot avea loc in interiorul, in exteriorul lacasului de cult sau simultan, cu respectarea distantei minime de siguranta de 2 metri in interiorul lacasului de cult si 1,5 metri in exteriorul lacasului de…

- Ziarul Unirea Veste buna pentru credincioși! De SARBATORI, slujbele religioase se vor ține in BISERICI. Reguli de desfașurare Veste buna pentru credincioși! De SARBATORI, slujbele religioase se vor ține in biserici. Reguli de desfașurare Recomandari de aplicare practica a masurilor dispuse prin Ordinul…

- Primarul Lia Olguta Vasilescu i-a invitat pe craioveni sa-și aprinda singuri luminițele de sarbatori. Anul acesta, cetațenii din Craiova au putut participa la aprinderea iluminatului festiv din municipiu, din confortul propriei case.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad a decis, vineri, sa permita din nou organizarea slujbelor religioase in biserici sau spatii inchise, dar cu respectarea distantei fizice, iar la sarbatori religioase pot participa doar persoanele din judet. Conform noii hotarari a CJSU Arad,…