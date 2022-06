La benzinăriile Mol din Ungaria se pot cumpăra maximum 50 de litri de carburanţi cu preţ redus Intrebata de agentia ungara de presa MTI, compania a spus ca limita a fost stabilita in functie de ceea ce se considera ca este suficient pentru un utilizator persoana fizica. De asemenea, reprezentantii Mol atrag atentia, totodata, si asupra faptului ca atunci cand un client alimenteaza o masina cu numar de inmatriculare maghiar, va plati pretul redus, insa daca doreste sa cumpere carburanti la canistra, va achita pretul pietei. Prin urmare, Mol solicita clientilor ca in cazul in care doresc sa alimenteze atat masina, cat si sa cumpere carburanti la canistra, sa alimenteze prima oara autoturismul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii romani nu mai au voie sa cumpere carburanti ieftini din Ungaria. Decizia vine dupa ce soferii straini au asaltat benzinariile si au format chiar cozi uriase pentru a-si alimenta masinile.De astazi, doar autoturismele cu numere de Ungaria vor putea alimenta cu combustibil la pret plafonat in…

- Incepand de vineri, 27 mai, numai automobilele inmatriculate in Ungaria pot cumpara combustibili la preturile plafonate de guvern, in timp ce automobilele inmatriculate in strainatate, inclusiv cele inmatriculate in Romania, vor cumpara combustibili la preturile pietei.

- Șoferii romani nu mai au voie sa cumpere carburanti ieftini din Ungaria. Decizia vine dupa ce soferii romani au asaltat benzinariile si au format chiar cozi uriase pentru a-si alimenta masinile.De astazi, doar autoturismele cu numere de Ungaria vor putea alimenta cu combustibil la pret plafonat in benzinariile…

- Incepand de astazi, 27 mai, guvernul maghiar nu mai lasa romanii sa alimenteze la prețul plafonat. Informația a fost furnizata de Gergely Gulyas, ministrul care conduce Cancelaria Prim-ministrului, care a transmis ca doar mașinile inmatriculate in Ungaria vor mai beneficia de prețul subvenționat. In…

- Numai automobilele inmatriculate in Ungaria vor putea cumpara combustibili la preturile plafonate de guvern, in timp ce automobilele inmatriculate in strainatate vor cumpara combustibili la preturile pietei

- Numai automobilele inmatriculate in Ungaria vor putea cumpara combustibili la preturile plafonate de guvern, incepand de vineri, in timp ce automobilele inmatriculate in strainatate vor cumpara combustibili la preturile pietei, a declarat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor…

- Numai automobilele inmatriculate in Ungaria vor putea cumpara combustibili la preturile plafonate de guvern, in timp ce automobilele inmatriculate in strainatate vor cumpara combustibili la preturile pietei, a anunțat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban. Masura se aplica…

- La intrevederea de azi cu locatarii afectați de explozia din 27 februarie 2022, primarul Kovacs a menționat faptul ca prețul pentru 1 mp de construcție in Carei se ridica la valoarea de 800 euro. Daca are astfel de informații atunci de ce a inițiat proiect de hotarare in urma solicitarii firmei Manevi…