La Bcehet, in ultimele zile incidenta cazurilor de COVD-19 este de 7,5 la mia de locuitori. Prin urmare, in acest oras din Dolj, cursurile vor incepe online, a precizat inspectorul scolar general. Excpetie va face doar invatamantul prescolar, unde activitatile se vor desfasura fata in fata. Orasul Bechet este singura localitate din Dolj in care scoala va incepe online, din cauza numarului de cazuri de Covid 19. Doar prescolarii vor merge fizic la gradinita. „Din nefericire, avem orasul Bechet in Dolj unde vor incepe cursurile in format online, cu exceptia invatamantului prescolar unde si la incidenta…