- Polițiștii belgieni care joi au verificat un vehicul suspect au avut o surpriza de proporții atunci cand au deschis portierele. Controlul a avut loc pe o șosea de la periferia capitalei Bruxelles, in orașelul Dilbeek, scrie cotidianul Nieuws Blad. Autoturismul inmatriculat in Romania a atras atenția…

- Soferul unei autoutilitare care a facut o manevra de mers inapoi pe autostrada A1 Turda-Sebes a fost amendat de politisti cu suma de 1.305 de lei si i-a fost retinut permisul de conducere pentru 120 de zile. Polițiștii au reacționat dupa apariția in spațiul public a unei filmari care arata o manevra…

- In loc sa sune la 112, un iesean a preferat sa traverseze orasul dintr-un colt intr-altul pentru a veni in ajutorul sotiei sale. Nu ar fi fost nicio problema daca nu s-ar fi aflat, fara permis, la volanul unei masini cu numere false. Explicatia data judecatorilor nu i-a multumit pe acestia. In noaptea…

- Potrivit presei locale, totul a pornit dupa ce, la sfarșitul lunii ianuarie, polițiștii au surprins un conducator auto care conducea cu viteza și au incercat sa-l opreasca. Șoferul nu s-a conformat semnalului de oprire și a continuat sa goneasca. Acesta a reușit sa scape, dar a abandonat autoturismul…

- Un echipaj de poliție observa un șofer care nu are rabdare in trafic.Polițiștii incearca sa il opreasca, dar conducatorul auto accelereaza puternic, pentru a se face pierdut.Urmarirea nu a durat mult, dar pagubele rezultate sunt destul de grave. Șoferul, in cursa sa nebuna, a lovit 5 alte autoturisme…

- Șoferul de la o companie de transport persoane din Baia Mare nu era pentru prima data la aceasta fapta și in trecut a mai fost prins conducand sub influența substanțelor interzise, dupa cum spune chiar el in filmarea publicata de Baia Mare TV . Individul a ieșit pozitiv la 7 tipuri de droguri și s-a…

- Politistii de frontiera au descoperit, in urma unui control amanuntit efectuat asupra unui autocamion, care figura ca fiind incarcat cu produse de igiena personala, cantitatea de 384.000 de pachete cu tigari, estimata la o valoare de peste 1,5 milioane de euro, pentru care soferul nu detinea documente…