Stiri pe aceeasi tema

- Campionatele Nationale de gimnastica artistica masculina s-au derulat la Ploiesti, intre 12-14 noiembrie. Podiumul finalelor din cadrul Campionatelor Nationale de gimnastica artistica masculina a fost ocupat dupa cum urmeaza: Individual-compus: Andrei Groza (Dinamo Bucuresti), Robert Pasca (CSM Resita),…

- Gimnastul Marian Dragulescu (39 de ani) a obtinut, sambata, inca un titlu national la proba sa favorita, sarituri. Campionatele Nationale de gimnastica artistica masculina s-au derulat la Ploiesti, intre 12-14 noiembrie. De asemenea, cel mai longeviv gimnast roman din istorie are un fiu care ii calca…

- Andrei Groza, campionul absolut al Romaniei, si Robert Pasca au dominat finalele pe parate de sambata, din cadrul Campionatul National Individual masculin de gimnastica artistica, gazduit de Sala Olimpia din Ploiesti. Groza a obtinut o medalie de aur (inele) si trei de argint (cal cu manere, paralele…

- Gimnastul Marian Dragulescu a obtinut, sâmbata, înca un titlu national la proba sa favorita, sarituri. El urmeaza sa împlineasca 40 de ani în luna decembrie.Campionatele Nationale de gimnastica artistica masculina s-au derulat la Ploiesti, între 12-14 noiembrie.Podiumul…

- Andrei Groza (CS Dinamo Bucuresti) a castigat, vineri, titlul de campion national absolut al Romaniei la gimnastica artistica, in urma intrecerilor masculine desfasurate in Sala Olimpia din Ploiesti. Groza a ocupat primul loc in clasamentul la individual compus, cu 78,55 puncte, potrivit…

- Meciul a trecut, dar ecoul a ramas. Gheorghe Popescu (53 de ani) nu este impacat cu prestația arbitrului central de la Ucraina U21 – Romania U21. Gazdele s-au impus in disputa din preliminariilor Campionatului European Under 21, printr-un gol marcat dintr-un penalty acordat foarte ușor. „Cum sa dai…

- Romania U21 joaca azi, de la 18:30, in Ucraina, o partida extrem de importanta in vederea calificarii la Campionatul European de Tineret. Naționala lui Adrian Mutu e obligata sa invinga pentru a ține pasul cu liderul Danemarca. In meciul tur, disputat la Ploiești, Romania s-a impus la scor de neprezentare,…

- Sambata, 3 octombrie 2020, au avut loc alegerile pentru noua conducere a Federatiei Romane de Karate Tradițional. La eveniment au participat și si-au exprimat votul liber 70 de cluburi din intreaga țara. Pentru functia de Presedinte al Federatiei au fost doi candidati pe post, Sensei Nicolae Marandici…