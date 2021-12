Stiri pe aceeasi tema

- Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a venit cu o reacție, dupa ce Judecatoria Balți a admis cererea Comisiei Electorale Centrale privind excluderea candidatei Partidului Politic „Șor” Marina Tauber din cursa electorala pentru Primaria de la Balți. „Daca merita sa ajunga sau nu doamna Tauber primar, trebuiau…

- Pretinse acțiuni de corupere electorala ar fi avut loc in timpul primului tur al alegerilor locale din municipiul Balți, transmite Noi.md cu referire la ipn.md. Ministrul de Interne, Ana Revenco, spune ca poliția a expediat Comisiei Electorale Centrale mai multe sesizari in acest sens, iar instituția…

- Arina Spataru, fosta pretendenta independenta la funcția de primar a municipiul Balți, care nu a fost înregistrata în cursa electorala, îndeamna locuitorii orașului sa boicoteze scrutinul și sa nu mearga la vot. Asta pentru ca ea nu a reușit sa adune semnaturile necesare ca sa…

- Sindicatul Salariaților din Societatea Romana de Radiodifuziune (SSRR) solicita parlamentarilor din comisiile de cultura sa dispuna, ”potrivit prerogativelor legale, masurile necesare, astfel incat, pana la instalarea noului consiliu de administrație, conducerea Radio sa poata fi asigurata, precizeaza,…

- George Simion a fost intrebat duminica, 26 septembrie, in cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima Tv, daca ia in calcul o candidatura la alegerile prezidentiale in 2024. Co-președintele AUR spune ca in acest moment nu ia in calcul aceasta posibilitate. Intrebat daca este scopul sau politic este…

- O factiune din partidul aflat la putere in Filipine l-a nominalizat pe pugilistul Manny Pacquiao candidat la alegerile prezidentiale din 2022, a anuntat duminica un aliat apropiat al acestuia, senatorul Aquilino "Koko" Pimentel III, transmite Reuters. Nominalizarea lui Pacquiao, care in prezent este…

- Locuitorii din Balti isi vor alege noul primar in 21 noiembrie. Decizia a fost luata in unanimitate la sedinta de marti a Comisiei Electorale Centrale.Potrivit CEC, devizul estimativ de cheltuieli pentru alegerile din Balti este de aproape 5 milioane de lei.