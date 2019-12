Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii unei curse TAROM care trebuia sa ajunga la Iasi s-au trezit, fara sa fie anunati in prealabil, pe aeroportul din Suceava. Cu mult haos si intarzieri, acestia au fost dusi apoi cu autocarul pana la Iasi. Acum au o problema sa se intoarca acasa, la Bucuresti.

- Mai multe curse aeriene care trebuiau sa decoleze sau sa aterizeze, astazi, la Iasi, au intarzieri de sute de minute din cauza cetii dense. Este vorba despre zborurile cu destinatia Bucuresti si Bruxelles, operate de Tarom si Blue Air. De asemenea, cursele care celor doua companii care ar fi trebuit…

- Din cauza cetii mai multe curse aeriene care trebuiau sa aterizeze in aceasta dimineata pe Aeroportul Iasi au intarzieri. Este vorba in principal de cursele Bucuresti Iasi operate de catre Tarom si Blue Air. Ceata se va risipi dupa ora 12 estimeaza meteorologii.

- Meteorologii au emis mai multe avertizari cod galben de ceata valabile in 15 judete din Transilvania, Banat, Oltenia, Bucovina și Moldova, in urmatoarele ore.Potrivit ANM, pana la ora 10.00, va fi ceata cu vizibilitate redusa, local sub 200 m si izolat sub 50 m in localitați din Alba, Mures,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, noi atentionari nowcasting cod galben de ceata și vant puternic, valabile in 14 județe, scrie Mediafax.Potrivit ANM, in județele Bacau, Botosani, Suceava, Galati, Neamt, Vrancea și Iași este cod galben de ceața și burnița pana la ora…

- Trecem de la temperaturi de vara la inghet si viscol. Valul de aer polar acopera treptat Romania, iar noaptea de joi spre vineri va fi cea mai friguroasa de pana acum. In doar trei zile, temperaturile vor scadea si cu 20 de grade. Deocamdata, cea mai calduroasa luna octombrie din ultimii 40 de ani continua…

- Vremea va fi frumoasa si deosebit de calda la orele amiezii. Dimineata va fi ceata pe arii extinse in est si sud est unde sunt si conditii de burnita, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Prognoza meteo in țara Vremea va fi frumoasa si deosebit de calda la orele amiezii. Dimineata…

- Ceata densa a creat probleme pe Aeroportul din Iasi. Mai multe curse au intarzieri. Este vorba despre doua zboruri operate de compania Tarom care trebuiau sa plece de pe aeroportul Otopeni astazi dimineata. De asemenea, tot doua curse operate de acceasi companie nu au plecat de la Iasi spre capitala…