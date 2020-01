Stiri pe aceeasi tema

- La 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz sunt semne ca antisemitismul este in crestere in unele tari, astfel ca evreii au ajuns sa se teama sa poarte in public kipa ori alte simboluri ale credintei lor, noteaza intr-un interviu acordat agentiei DPA Dina Porat, profesor emerit al Departamentului…

- Doctorul Malka Cohen-Armon a coordonat o echipa de cercetatori de la Universitatea din Tel Aviv care a reusit sa reduca cu 90% tumorile pancreatice la soarecii de laborator. In exclusivitate pentru „Weekend Adevarul“, medicul israelian vorbeste despre descoperirea recenta si despre cum va arata viitorul…

- Indicii bursieri din Statele Unite si Europa au inregistrat joi, in prima zi de tranzactionare din 2020, noi maxime record, sustinuti fiind de atenuarea tensiunilor comerciale si de imbunatatirea perspectivelor economiei mondiale, transmite Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Sprijin fragil…

- Ușor-ușor, polițiștii școliți de Biroul Federal de Investigații (FBI) au ajuns la butoanele Poliției Romane. Bugetul.ro a descoperit ca atat șeful Inspectoratului General al Poliției Romane, chestorul Liviu Vasilescu, cat și șeful imputernicit al Poliției Capitalei, comisarul-șef Adrian Ciprian Miron,…

- Savanții israelieni de la Universitatea din Tel Aviv au gasit tratamentul pentru cancerul pancreatic. Acest tip de tumoare este unul dintre dintre cele mai periculoase și agresive boli, deoarece persoanele diagnosticate ajung sa mai traiasca cel mult cinci ani.

- Peste 20 de sefi de stat sunt asteptati sa ia parte la un eveniment de comemorare a Holocaustului, cu prilejul implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de exterminare de la Auschwitz, a anuntat miercuri presedintele israelian Reuven Rivlin, transmite dpa. Presedintii Rusiei, Frantei, Germaniei,…

- Netanyahu a renuntat luni la incercarea de constituire a unei majoritati in jurul partidului sau de dreapta, Likud. Gantz dispune doar de sprijinul a 54 de parlamentari, iar majoritatea necesara este de 61. In caz de esec, in Israel vor avea loc noi alegeri. “Ii mulțumesc lui Benjamin Netanyahu…