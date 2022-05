La 5 ani, a înscris deja primul eseu! Adam, fiul internaționalului Florin Surugiu, a disputat primul meci, sub privirile mamei. Terenurile de rugby de la Arcul de Triumf au rasunat din nou de glasurile fericite a sute de copii atrași de mirajul balonului oval. Printre ei și un micuț jucator care abia face primii pași in sportul in care tatal sau scrie in continuare istorie. Adam Surugiu are doar 5 ani și jumatate și e decis sa calce pe urmele tatalui sau, Florin, jucator la Steaua, cu peste 90 de selecții la echipa naționala a Romaniei. Cel mic a disputat primul meci la echipa de mini-rugby, sub privirile mandre ale mamei sale, Alexandra,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

