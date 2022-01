Stiri pe aceeasi tema

- Imagini socante in care o femeie din Constanta isi batea fiica de doar 2 ani, au ajuns virale pe internet. In urma acestora, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au demarat o acheta. Femeia se afla sub control judiciar pentru 60 de zile. Femeia regreta fapta comisa. Femeia care a filmat…

- Silviu Ispas este cel care i a indrumat primii pasi in atletism, la nivel de liceu, celui care avea sa devina un mare campion si recordman national. Fostul mare atlet Ilie Floroiu a anuntat astazi, cu tristete, ca a trecut in nefiinta, la Constanta, Silviu Ispas, cel care i a fost profesor de educatie…

- Federatia Romana de Lupte incepe noul an cu planuri mari. La inceputul lunii ianuarie, lotul național de lupte libere va relua pregatirea centralizata sub conducerea noului antrenor Yusup Abdusalomov. Primul cantonament va avea loc la Complexul Cheile Gradiștei, iar noul antrenor Yusup Abdusalomov va…

- Sectia de lupte libere de la Clubul Sportiv Scolar Zalau a avut un an bun, cu rezultate remarcabile in 2021, echipa pregatita de Gheorghe Panc ocupand primul loc in topul celor mai buni sportivi ai CSS Zalau. Darius Serban, Claudiu Gozman, Sergiu Pop, Emil Moldovan, Bogdan Lazar, Paul Purcaras, Andrei…

- Oamenii ramasi fara locuinte si fara masini au strans din apartamente lucrurile care mai pot fi folosite. Dupa ce a ars, blocul din Constanta a fost deconectat de la retelele de curent si gaz si este pazit de autoritati. Unii sunt inca in stare de soc si nu-si dau seama cum vor putea reconstrui tot…

- Yusup Abdusalomov, vicecampion olimpic și mondial, va fi noul antrenor coordonator al stilului lupte libere, urmând pe lânga obiectivele de mare performanta ale Lotului Olimpic sa supervizeze activitatea tuturor grupelor de vârsta, inclusiv sprijinirea în implementarea noilor…

- La numai 20 de ani, Stefan este multiplu campion national, campion european si mondial la kickboxing. Obisnuit cu lupta dura din ring si cu regimul draconic de pregatire, dar avand si o viata activa si marcata de reguli stricte de disciplina, Stefan nu avea cum sa nu fie atras si de domeniul militar.…

- Situatia paturilor la ATI in Constanta, Mangalia si Medgidia.Conform unei informari transmise astazi de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica din Constanta, in acest moment, sunt cinci locuri libere in sectiile de terapie intensiva din judetul Constanta. Doua dintre ele sunt disponibile la Spitalul…